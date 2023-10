Beckham e Ferdinand lamentam morte de Bobby Charlton: «Dia triste para todo o mundo do futebol»

O antigo futebolista David Beckham lamentou este sábado a morte de Bobby Charlton, histórico jogador do Manchester United e campeão do mundo pela Inglaterra em 1966, classificando-o como "um homem de família e um herói nacional".

"Hoje é um dia triste não só para o Manchester United e para a Inglaterra, mas para todo o mundo do futebol, por tudo o que sir Bobby representava", escreveu Beckham na rede social Twitter.

Juntamente com uma fotografia na qual aparece, ainda criança, ao lado da velha glória dos red devils, Beckham refere que Bobby Charlton foi o responsável por ele ter "tido a oportunidade de alinhar no Manchester United".

Rio Ferdinand, que capitaneou a equipa do United que em 2008 conquistou a Liga dos Campeões, lembrou as palavras de Charlton, que faleceu aos 86 anos, imediatamente antes de ter erguido o troféu.

"As palavras que partilhou comigo, antes de eu subir aquela escadaria em Moscovo para levantar o troféu estarão sempre comigo", afirmou.

Ferdinand referiu depois que Bobby Charlton lhe lembrou a importância da conquista do troféu para os adeptos, para a equipa e para ele próprio.

"Foi um privilégio para mim partilhar com ele aquele momento. Obrigado, Sir Bobby, senhor Manchester United", referiu Ferdinand, na sua mensagem de condolências a "um verdadeiro gentleman".

O atual selecionador inglês de futebol, Gareth Southgate, considerou que o "mundo do futebol está unido na tristeza" devido à morte de Bobby Charlton, "uma lenda indiscutível" da modalidade.

"Partiu um dos nossos mais icónicos jogadores. O papel que sir Bobby Charlton teve na nossa única vitória de um Mundial está à vista de todos" disse Southgate, considerando ter sido "um privilégio" ter estado com ele várias vezes e poder "testemunhar o orgulho e emoção que sentia por ter representado a Inglaterra".

Robert Charlton nasceu em 11 de outubro de 1937, em Ashington, uma cidade mineira no norte de Inglaterra, e chegou em 1954 aos red devils, clube no qual permaneceu até 1973, antes de rumar ao Preston North End (1973/74) e Wateford (1975).

Irmão do também campeão do mundo em 1966 Jack Charlton, Bobby Charlton foi, juntamente com o treinador Matt Busby, um dos sobreviventes do acidente aéreo que vitimou oito jogadores do Manchester United, em Munique, em fevereiro de 1958.

Um dos Busby babes, Bobby Charlton esteve na reconstrução do Manchester United alcançado os títulos de campeão inglês em 1964/65 e 1966/67 - juntando-os ao cetro de 1956/57 - e a Taça dos Clubes Campeões Europeus de 1967/68, marcando dois dos golos da vitória por 4-1 frente ao Benfica, na final, em Wembley.