Chelsea teve de pedir aos donos de um quiosque para não vender comida a Hazard

Agora que Eden Hazard colocou ponto final na carreira, surgem algumas histórias menos conhecidas (e muito divertidas) sobre o internacional belga. E a de hoje é relativa à 'fome' que o extremo sempre mostrou ter. Não a fome de golos mas sim a fome de... hamburguers.

Inicialmente pensava-se que este era um mito urbano do Chelsea, mas Matt Law, jornalista do The Telegraph, revelou toda a verdade no podcast 'London is Blue': "Na primeira temporada dele no Chelsea, o clube foi obrigado a pedir aos donos do quisque de hamburguers que existe na zona de Stamford Bridge para parar de vender comida ao Hazard."

Uma revelação que se junta a muitas outras referentes aos maus hábitos do belga. Obi Mikel, antigo companheiro em Inglaterra, chegou a destacar que o extremo era um dos futebolistas mais preguiçoso que conhecia, ao passo que José Mourinho nunca escondeu que apesar do brilhantismo em campo, Hazard era dos piores nos treinos.