Ben Chilwell oficializado no Chelsea

Já é oficial. Ben Chilwell vai reforçar o Chelsea. O lateral-esquerdo, proveniente do Leicester City, assinou com os blues até 2025.





"Estou muito feliz por juntar-me ao Chelsea neste momento tão emocionante para o clube. Estou ansioso pot fazer parte desta equipa jovem e dinâmica liderada por Frank Lampard. Mal posso esperar para começar e espero que não demore muito antes de jogarmos para os adeptos do Chelsea em Stamford Bridge", assumiu o jovem de 23 anos, em declarações ao site do clube.Ben Chilwell junta-se a Hakim Ziyech e Timo Werner no lote reforços já à disposição de Frank Lampard para 2020/2021.