Ben Davies e a lesão gravíssima de André Gomes: «É um momento assustador no futebol»

Ben Davies, capitão do Tottenham, no final do encontro com o Everton, explicou à imprensa inglesa as emoções que perduravam nos jogadores dos spurs nos momentos após a lesão gravíssima de André Gomes, na sequência de um lance em que o jogador português chocou com Aurier, depois de ter sofrido uma entrada de Son.





"Falo por todos os meus companheiros quando transmito a minha solidariedade ao André Gomes, espero que fique tudo bem", afirmando que o internacional português não teve a maior das sortes naquele lance, realçando que "é uma daquelas coisas que acontecem no futebol": "Deve ter havido três lances piores do que aquele [mais violentos]. É um momento assustador no futebol. Estas coisas acontecem no futebol, por mais horríveis que sejam, acontecem mesmo", revelou o lateral esquerdo do Tottenham.O internacional galês reforçou ainda o estado 'crítico' em que Son ficou após ver o estado de André Gomes na sequência do lance. "Son ficou mesmo muito afetado. Mexeu mesmo com ele. Vamos tentar animá-lo o máximo que conseguirmos. Agora é um momento muito difícil para ele. Temos de mostrar-lhe que ele não é o tipo de jogador que vai para o campo para magoar os outros, ele pensa que as pessoas veem ele como uma pessoa assim, mas não é o caso", concluiu.