Ben Foster anuncia final da carreira: «Chegou o dia em que me retiro do futebol»

O guarda-redes Ben Foster, de 39 anos, anunciou esta quinta-feira que vai retirar-se do futebol. Através do canal oficial do seu podcast no YouTube 'Ben Foster - The Cycling GK', o atual jogador do Watford revelou que vai colocar um ponto final na sua carreira como profissional de futebol. "Chegou finalmente o dia em que me retiro do futebol", começou por dizer o experiente guardião logo na abertura do programa que saiu hoje ao público.

Ainda assim, Ben Foster assumiu ter rejeitado uma proposta do Newcastle no último mercado de transferências, alegando motivos familiares como base da sua decisão.

O internacional inglês em 8 ocasiões realizou mais de 530 jogos enquanto profissional, tendo representado ao longo da carreira clubes como Stoke City, Watford, Manchester United, Birmingham City ou West Bromwich.