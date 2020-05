Bendtner assume: «Perdi uns 6,7 milhões de euros a jogar poker»

Nicklas Bendtner revelou esta semana, durante um reality show que protagoniza com a sua namorada, ter perdido quantias avultadas de dinheiro a jogar poker, ainda que tenha deixado claro que nunca teve um problema de vício com o jogo. Atualmente sem clube depois de ter deixado o Copenhaga em dezembro, o dinamarquês assume, ainda assim, que houve uma noite em particular que o deixou em apuros e que o fez mudar totalmente a sua abordagem.





"Perdi imenso dinheiro. Valores absurdos... Joguei muito poker ao longo da minha vida e enfrento jogadores profissionais desde os meus 19 anos. É difícil dizer quanto perdi, mas diria que está em torno de uns 50 milhões de coroas (6,7 milhões de euros). Era uma mistura de apostas, diversão e perigo. Não diria que tenho um problema com o jogo, porque sempre tive tudo sob controlo", começou por dizer o dianteiro, de 32 anos, que tem na memória os seus tempos em Londres, quando atuava pelo Arsenal."No passado já joguei de uma forma bem grande. Houve uma noite que as coisas saíram do meu controlo e poderiam ter terminado muito mal", assumiu o dinamarquês, que desde então decidiu retirar-se das 'cartadas de altos valores'. "A partir desse momento deixem-me disso e optei por apostar valores mais baixo. Por agora só jogo mesmo por diversão, nada mais". E quando diz jogar valores baixos... são mesmo baixo. "Vou agora receber uma noite de poker com uns amigos e vamos colocar em cima da mesa cada umas 100 coroas (13 euros)".