Benjamin Mendy assume em tribunal ter tido "sexo com muitas mulheres" e afirma: «Não sou o Brad Pitt»

Benjamin Mendy falou pela primeira vez em tribunal esta segunda-feira. O jogador do Manchester City que esteve em prisão preventiva entre agosto de 2021 e janeiro de 2022, defendeu-se das acusações de violação de que é alvo e assumiu ter tido relações sexuais com várias parceiras."Sei que não sou o Brad Pitt e sei que as mulheres não me procuram pela minha aparência. Quando uma mulher me dizia que não, eu parava", sustentou na audiência em Chester Crown Court, garantindo "honestamente" que "era fácil" ter sexo quando queria, tendo em conta as variadas mensagens que recebia.Segundo Mendy, a atenção que recebeu por parte do sexo feminino "aumentou em dez vezes" quando assinou pelo Manchester City, em 2017. "Naquela altura eu não estava a pensar como elas se estavam a sentir ou se podiam ficar chateadas porque, para mim, se elas quisessem fazer sexo e eu quisesse, estava tudo bem e eu continuaria a festa", explicou, dando conta de ter feito sexo "com muitas mulheres".O futebolista acusado sete vezes por violação garantiu, contudo, que há algo de que se arrepende. "Quando estive na prisão dei conta de muitas coisas. Quando estava em festa, senti também um pouco de dor. Em toda a minha eu nunca parei para pensar o que estava a fazer. Quando vais para a prisão, estás sentado o dia inteiro e aquilo que fazes é pensar", documentou o francês, de 28 anos, que fez os últimos jogos oficiais pelos citizens em 2021/22.