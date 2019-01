Benjamin Mendy e Agüero trocam 'mimos' no Twitter

!! Me too bro ! I love you — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) 3 de janeiro de 2019

O Manchester City recebeu e venceu o Liverpool (2-1) e alcançou um resultado importante para se relançar na corrida pelo título de campeão inglês. Após o apito final, as reações dos citizens foram efusivas ( Benjamin Mendy até arriscou ser 'placado' ) e não se ficaram pelo relvado. Sergio Agüero abriu o marcador, num golo com assistência de Bernardo Silva, e despertou a demonstração calorosa de Mendy."Amo-te mais do que te ama a tua mulher, mano", afirmou o lateral francês na sua conta do Twitter, ilustrando a frase com uma fotografia dos dois. A resposta de Agüero não se fez esperar. "Também te amo, mano", respondeu, com emojis divertidos.















