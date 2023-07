Benjamin Mendy e as festas em casa: «Sexo? Só se elas quisessem...»

Benjamin Mendy garantiu em tribunal que nunca forçaria uma mulher a ter relações sexuais. O defesa francês de 28 anos, cujo contrato com o Manchester City terminou a 30 de junho, está de novo a ser julgado por crimes sexuais, depois de o júri do primeiro julgamento, em janeiro, não ter chegado a um consenso relativamente a duas acusações de violação. Mendy foi ilibado das restantes.O jogador foi questionado sobre uma mulher que encontrou pela primeira vez numa discoteca em Barcelona, em 2017. Ela teria uma relação com um amigo do defesa e visitou a casa de Mendy em outubro de 2018. Numa noite Mendy disse que ia raptá-la do amigo, mas em tribunal explicou que era apenas uma brincadeira.Mendy admitiu que na manhã seguinte entrou no quarto da mulher, em sua casa, e que ela estava no banho. Depois envolveram-se na cama. A mulher diz que ele apareceu do nada e tentou violá-la mas o jogador contou outra versão. "Perguntei-lhe se podíamos ter relações sexuais. Ela disse-me que não, por causa do meu amigo. Eu disse 'não há problema, o meu amigo diz que pode ser'. Ela ficou perturbada, triste, e eu fui embora'."Dois anos mais tarde, uma mulher estava num bar perto da casa de Mendy com amigos e foram todos convidados a ir à mansão do jogador. Ela alega que o defesa tirou-lhe o telefone, que continua fotos íntimas, e depois conduziu-a a um quarto, onde ela pediu que lhe devolvesse o telefone.Na semana passada esta mulher contou em tribunal que Mendy atirou o telefone para cima da cama e que, quando tentou recuperá-lo, ele apareceu por trás e violou-a, apesar de ela dizer insistentemente que não queria ter relações sexuais.Mendy contrapôs estas declarações e garantiu que a relação foi concensual. O 'The Sun' relata o diálogo do jogador com a advogada de defesa, Eleanor Laws, em tribunal.- Você segurou-a, obrigou-a a ficar na cama ou penetrou-a?- Não.O procurador, Benjamin Aina, perguntou:- Você não estava habituado a que as mulheres lhe dissessem 'não'?- Claro que estava.- Você queria que as mulheres que iam a festas em sua casa se embebedassem e tivessem relações sexuais?- Se elas quisessem. Nunca vou forçar uma mulher a ter sexo.