Benjamin Mendy ilibado das últimas acusações de violação

Benjamin Mendy foi esta sexta-feira ilibado das últimas duas acusações que respondia na justiça inglesa, uma de violação e outra de tentativa de violação.O defesa francês, que terminou contrato com o Manchester City, estava a ser novamente julgado, depois de no processo anterior, em janeiro, o júri o ter ilibado de sete acusações, sem no entanto chegar a um consenso relativamente a estas duas.Mendy, recorde-se, foi acusado de violar várias mulheres em festas que realizou na sua mansão durante os meses da pandemia.