Benjamin Mendy regressa ao futebol... na rua: «Cumprimentou toda a gente e deu autógrafos»

Benjamin Mendy foi ilibado sexta-feira das últimas acusações de violação e não tardou a voltar ao futebol. O defesa francês viu o seu vínculo com o Manchester City terminar em junho deste ano, mas deixou o clube (sem salário) desde que foi acusado no âmbito deste processo, há dois anos. Desempregado, depois de ter auferido nos citizens qualquer coisa como 116 mil euros por semana, Mendy tenta agora reerguer-se.Depois de na sexta-feira ter celebrado o veredicto com um grupo de amigos num bar, o jornal 'The Sun' conta que no sábado o francês jogou futebol de rua com um grupo de desconhecidos em Manchester. Apareceu com um equipamento azul, parecido com as cores do City, e simplesmente perguntou se podia jogar."Ele apareceu e perguntou se podia juntar-se. Eles nem queriam acreditar que iam jogar futebol com uma estrela da Premier League, vencedor do Mundial! Durante o jogo deu umas gargalhadas, divertiu-se. No final cumprimentou toda a gente e assinou alguns autógrafos", conta uma testemunha ao jornal inglês.Mendy foi acusado de violar várias mulheres em festas privadas em sua casa. Foi ilibado de 7 acusações em janeiro, mas houve duas (uma de violação e outra de tentativa de violação) sobre as quais o júri não chegou a um consenso. O jogador voltou novamente a tribunal e na última sexta-feira acabou por ser igualmente ilibado.Agora espera recuperar a carreira na Europa, embora não seja também de descartar uma mudança para a Arábia Saudita, onde podia dar um novo fôlego à conta sua bancária, que foi bastante afetada no âmbito deste processo.