Berbatov ao ataque, como sempre: «Veremos o que acontece quando Guardiola sair»

Sempre que a crise espreita em Old Trafford, lá aparece o simpático Dimitar Berbatov para meter o dedo na ferida. O antigo avançado búlgaro, de 42 anos, é um homem direto e não poupa ninguém na hora de dizer umas verdades. E desta vez fê-lo quando foi confrontado com a atual diferença de estatuto entre Manchester United e Manchester City.

"É um facto. O United está a correr atrás do City. E ninguém pode dizer o contrário. Os papéis mudaram. É doloroso para as pessoas do United mas é a mais pura das verdades. Vamos ver o que acontece quando o Guardiola sair, porque ou o City continua na dianteira ou regressa para um patamar abaixo do United", realçou ao 'Mail Online'.

"Cabe ao United tentar encurtar a atual distância o mais rápido possível, porque caso contrário estaremos a arriscar passar um longo período de tempo sem vencer a liga. E já lá vão 10 anos... Arriscamos um registo semelhante ao do Liverpool. Seria um desastre", disse depois.

E antes do remate final, mais uma verdade dura de engolir para os adeptos red devils: "O estádio tem de ser renovado, de forma a estar adaptado aos tempos modernos. Um clube é tão grande quanto a dimensão dos jogadores que coloca em campo. Quando ganhas, tens um produto. Quando perdes, toda a gente sofre."