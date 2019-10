Berbatov: «Até Messi e Ronaldo teriam problemas nesta equipa»

Nem mesmo Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi seriam capazes de colocar o atual Manchester United nos eixos. Esta é a opinião do antigo avançado Dimitar Berbatov, que em declarações à casa de apostas 'Betfair' considerou que o principal problema dos red devils passa essencialmente pelo facto de a equipa não render no seu todo e não pela ausência de talento individual.





"A janela de transferências vai ser complicada e no relvado o Manchester United não tem produzido como equipa de momento. Não importa o quão bom sejas, até o Ronaldo ou o Messi poderiam ir para lá que teriam na mesma problemas, pois a equipa não está a render", declarou o búlgaro.De resto, as opções no recente mercado também não foram propriamente aprovadas pelo antigo dianteiro dos red devils, que até lançou o nome de um possível reforço. "Quando vendes dois dos teus principais avançados tens de contratar pelo menos um. Todos notam que o Manchester United precisa de uma alternativa, até porque o Martial está lesionado e não há outro que seja um goleador com créditos. Têm talento nos jovens, mas ao mesmo tempo precisas de alguém como o Mandzukic. O Ibrahimovic tinha 34 anos quando foi contratado e não teve problemas. O Mandzukic tem a mesma idade e acredito que possa ter o mesmo impacto se assim", acrescentou.