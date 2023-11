Berbatov dá puxão de orelhas a Mount e Hojlund: «Têm de trabalhar mais...»

Dia sim, dia não Dimitar Berbatov fala sobre a atualidade do Manchester United. O antigo internacional búlgaro envergou a camisola do clube de Old Trafford e isso parece ser um salvo-conduto para dizer aquilo que bem entende, quando entende e como entende. Uma verdadeira tradição quando as coisas não correm bem para o clube ingês.

Desta vez, o sempre vocal 'Berba' decidiu aconselhar mais empenho a dois reforços da formação - Mason Mount e Rasmus Hojlund. E, como sempre, foi direto...

"Têm de começar a trabalhar mais. O Mason Mount não começou da forma que toda a gente esperava. O Manchester United gastou muito dinheiro com ele e apesar de ser muito talentoso, atualmente não está a funcionar na equipa. E ele sabe isso. Aliás, toda a gente já entendeu", registou.

Já o avançado, precisa de mais foco: "O Rasmus Hojlund também tem de dar mais. Há uma pressão grande para ele começar a marcar golos. Ainda não marcou na Premier League e isso é um peso tremendo que carrega nos ombros. É fácil ver que ele está mesmo a dar tudo para chegar aos golos, mas o meu conselho é que deixe de complicar tanto as coisas. Só tem de se agarra aquilo que fazia no passado e que o trouxe até Old FTrafford. E trabalhar mais..."