Berbatov diz que o Manchester United já encontrou o novo Cristiano Ronaldo

Dimitar Berbatov, antigo avançado búlgaro, não tem dúvidas que Ole Gunnar Solskjaer já encontrou o novo Cristiano Ronaldo. O antigo jogador do Manchester United refere-se a Mason Greenwood, jovem inglês de 18 anos que tem brilhado nos últimos jogos.





Frente ao Brighton, o jovem avançadopara Bruno Fernandes. "Com o Brighton ele parecia o Cristiano Ronaldo. O pé esquerdo é incrível e a visão que tem de jogo também. Não penso que o Manchester United vá precisar de fazer muitas contratações para chegar ao próximo nível", disse Berbatov ao jornal 'Mirror'.O treinador também gostou do desempenho do jovem . "Ele está a melhorar. Dá para ver que está a amadurecer. Tem apenas 18 anos e ainda vamos ver muitas coisas dele", considerou Solskjaer.Greenwood é o terceiro melhor marcador do Manchester United no seu ano de estreia entre a elite, com 13 golos.