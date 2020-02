Berbatov rendido a Bruno Fernandes: «Conduz a equipa para a frente e joga com os avançados»

Dimitar Berbatov não tem dúvidas que Bruno Fernandes pode catapultar o Manchester United para os quatro primeiros da Premier League. O antigo avançado búlgaro dos red devils está rendido ao internacional português.





"Ofoi impressionante", contou Berbatov a um site de apostas. "Fiquei impressionado pela forma como ele assumiu a responsabilidade e marcou o golo de penálti. E o estilo com que o marcou mostra que tem a confiança necessária para ser bem-sucedido no Manchester United."O antigo jogador antevê, por isso, um desfecho melhor do que seria inicialmente expectável para a época dos red devils. "Seria difícil para o United terminar nos quatro primeiros, mas com o Bruno Fernandes parece uma equipa diferente. Ele está sempre à procura da bola, conduz a equipa para a frente e joga com os avançados."Berbatov não esconde que "gostaria de jogar com Bruno Fernandes". "Um ponta-de-lança está sempre ansioso por sprintar quando sabes que alguém no meio-campo pode encontrar-se e passar-te a bola. Além disso, ele é muito criativo e remata bem. A única coisa que ele precisa de trabalhar é a sua agressividade defensiva, mas isso vai acontecer naturalmente à medida que for ganhando experiência na Premier League."