Bernardo Silva acusado de racismo após comparar companheiro de equipa com um 'Conguito'

Can’t even joke with a friend these days... You guys... ‍?? — Bernardo Silva (@BernardoCSilva) September 22, 2019

Bernardo Silva fez uma brincadeira com Benjamin Mendy que não acabou da melhor maneira. O jogador português do Manchester City publicou um vídeo em que o companheiro de equipa vestia uma t-shirt preta e Bernardo dizia que acabava de ver "o campeão do mundo completamente nu".Não tardou que o internacional português fosse acusado de racismo e, por isso, Bernardo apagou a publicação que tinha feito nas 'stories' do Instagram. O médio tinha também comparado o companheiro ao boneco dos chocolates 'Conguito'...Depois, respondeu aos críticos no Twitter: "Nos dias que correm nem se pode fazer uma brincadeira com um amigo."