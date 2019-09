Bernardo Silva: «É muito cansativo trabalhar com Pep Guardiola»

Bernardo Silva é um dos 'meninos bonitos' de Pep Guardiola, mas o jogador português reconhece que não é fácil trabalhar com o treinador catalão. Só que são os seus níveis de exigência que fazem a equipa atingir níveis ótimos de rendimento."É muito cansativo, não há dúvidas em relação a isso. Mas é o que temos de fazer. Se queremos lutar por todos os troféus da época é preciso haver alguém que puxe por nós, dia após dia. Às vezes não é fácil, mas é bom termos alguém que não nos deixa esmorecer ou relaxar", reconheceu o internacional português.Longe de casa, e numa cidade com um clima muito diferente de Lisboa, Bernardo está perfeitamente integrado em Manchester e no clube. "Já estive em balneários maus e em balneários fantásticos. Este é dos melhores", sublinhou. "Isso faz uma grande diferença no momento de ganhar títulos. Temos companheiros que, joguem 90 ou 5 minutos, estão sempre lá, a apoiar, e isso é muito importante.""E o Pep [Guardiola] não pára. Sabemos que no futebol não interessa se és um dos melhores do Mundo ou se jogas na 2.ª divisão, podes sempre melhorar. Se aceitarmos isso acabamos por aceitar que o nosso treinador vai sempre dizer-nos coisas. Se formos inteligentes percebemos que quando o treinador fala connosco de uma determinada maneira não é para nos aborrecer mas sim para melhorarmos", constatou Bernardo Silva.