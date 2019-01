Bernardo Silva e o restaurante de Guardiola: «É caro e ele não faz desconto»

Jogadores do City respondem a questões dos fãs... no Tinder Jogadores do City respondem a questões dos fãs... no Tinder

A carregar o vídeo ...

Bernardo Silva é frequentador assíduo do restaurante de Juan Mata, jogador do Manchester United, mas diz entre risos, numa entrevista ao 'The Times', que não vai ao estabelecimento que tem Pep Guardola como sócio e explica porquê."Uma vez fui ao 'Tast'. É muito bom, mas muito caro. O Pep não nos faz desconto, lá pagamos o dobro", conta o português do Manchester City.Nesta entrevista Bernardo deitou ainda por terra os rumores que o colocam na órbita do Real Madrid. "Tenho três anos e meio de contrato, mas estou feliz no City e se quiserem renegociá-lo estou disponível para o fazer. Juntos podemos fazer coisas especiais. Sinto-me bem aqui e quero ficar", frisou o internacional português.