Bernardo Silva e um possível regresso a Portugal: «Só para o Benfica, não interessa o resto»

O amor de Bernardo Silva pelo Benfica é publicamente reconhecido, mas para o jogador nunca é demais lembrar. O internacional português marcou presença, esta segunda-feira, num direto no Instagram com a página oficial da TVI24, onde lhe foram colocadas várias questões sobre a atualidade mundial, nomeadamente toda a situação em torno da pandemia de Covid-19, e ainda sobre o desporto que tão bem pratica: o futebol.





Questionado sobre um possível regresso ao futebol português, o extremo do Manchester City descartou todos os clubes exceto um, o Benfica. "Só o Benfica. Em Portugal não me interessa o resto", confessou.Já sobre um campeonato que gostasse de experimentar no futuro, o jogador formado nas águias foi perentório. "Gostava um dia de jogar em Espanha, é uma Liga que me fascina. Quando era pequenino, olhava para a Premier League e Espanhola como as duas melhores do mundo. Não diria que não se surgisse a oportunidade", revelou."O mais importante é a segurança das pessoas e a sua saúde, mas se se arranjar uma forma de se retomarem as coisas, tudo bem.""Sinceramente não me assusta nada, porque gosto de acreditar que as pessoas que tomam essas decisões que são pessoas inteligentes e que pensam nas pessoas antes de tomar essas decisões", concluiu.