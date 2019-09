Bernardo Silva explica por que não atende o telefone à avó

Bernardo Silva confessou numa entrevista ao 'Daily Mail' que não gosta de falar de futebol quando não está nos treinos ou nos jogos. Os serões são passados a ver séries, como 'Peaky Blinders ou a 'Guerra dos Tronos'. E quando o telefone toca nem sempre o atende, mesmo que do outro lado da linha esteja a avó ."Passamos tanto tempo a treinar, a jogar, em aviões, comboios, hotéis... Quando chego a casa só quero 'desligar'. A minha avó costumava telefonar-me depois dos jogos que corriam mal, mas não atendo o telefone", confessa o jogador do Manchester City."Toda a gente gosta de futebol e até as pessoas que não percebem nada do jogo gostam de dar opiniões. Mas agora sabem que eu não gosto de falar do assunto. Só falo de coisas normais... O futebol é vivido com paixão pelos adeptos, mas é o meu trabalho. Se eu estiver cinco horas no centro de treinos e ainda passar o tempo que tenho com os meus amigos a falar de futebol, então isso será a única coisa que vou ter na minha vida. Vou enlouquecer", constatou.