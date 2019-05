Bernardo Silva: «Gostava de voltar a vestir a camisola do Benfica»

Bernardo Silva, uma das estrelas do Manchester City - que se sagrou bicampeão inglês -, contou numa entrevista à RTP os segredos do seu êxito nos citizens. O jogador falou também da Seleção Nacional e do Benfica."A forma como o Manchester City joga, o facto de ser treinado por um dos melhores treinadores do mundo - se não mesmo o melhor... -, o facto de jogar ao lado de alguns dos melhores jogadores do mundo, de haver uma dinâmica de equipa muito forte, ajuda a que as exibições sejam boas", explicou o médio português. "Foi a primeira vez que integrei um grupo, enquanto profissional, em que a minha equipa tem uma clara superioridade em relação às outras."Mas esta época ficou um amargo de boca: o afastamento nos quartos-de-final da Champions, às 'mãos' do Tottenham. "Talvez tenha sido a derrota que na minha carreira mais me custou, porque achava que estávamos preparados. Perder nos quartos-de-final contra uma equipa inglesa que conhecemos bem - na minha opinião demonstrámos ser melhor do que eles no últimos anos -, foi duro."No que diz respeito ao Benfica, Bernardo - formado no clube da Luz - foi confrontado com o facto de ter somado apenas 31 minutos ao serviço da equipa principal dos encarnados. "31 minutos? Já não é mau... Há muitos que não têm isso".O regresso à Luz não está descartado, mas não será para já. "Gostava de voltar a vestir a camisola do Benfica, mas as pessoas sabem que neste momento, estando no Manchester City e a lutar por todos os títulos, não é possível..."O jogador abordou ainda a Seleção Nacional e a Liga das Nações. "Jogamos no Porto, diante dos nossos adeptos, vamos defrontar a Suíça, uma equipa que conhecemos bem, e queremos dar o nosso melhor. Queremos ganhar."