Bernardo Silva: «Lutar pela Champions na cidade onde nasci será especial»

Se houve alguém que ficou contente com a decisão da UEFA em atribuir a organização da fase final da Liga dos Campeões a Lisboa, esse alguém foi Bernardo Silva. Natural da capital portuguesa, o jogador do Manchester City está entusiasmado com a possibilidade de conquistar a Champions 'em casa'.





"Pessoalmente é uma motivação extra. Trata-se de uma competição especial, vai ser um evento único, disputado na minha cidade natal. Lutar pelo título na cidade onde nasci e cresci será especial", explicou o ex-jogador do Benfica."Será também especial porque falhei o Europeu há quatro anos, quando Portugal ganhou o troféu, e estava à espera de disputar o Euro deste ano, antes da pandemia", acrescentou Bernardo.O Manchester City ganhou ao Real Madrid na primeira mão dos oitavos-de-final, por 2-1, antes da suspensão da Champions, por causa da pandemia.