Bernardo Silva marcou golaço e Laporte não resistiu a soltar palavrão em português: «C...!»

O golaço de Bernardo Silva ao Manchester United em Old Trafford deixou o mundo do futebol rendido e uma das reações mais curiosas foi a de Aymeric Laporte, colega do português no Manchester City.





CARALHOOOO — Aymeric Laporte (@Laporte) January 7, 2020

O central, que ficou de fora do dérbi por lesão, não resistiu e soltou mesmo um palavrão... em português. "C...", lê-se seguido de uma série de emojis.O português abriu o marcador, sendo que o Manchester City acabou mesmo por vencer por 3-1, na primeira mão das meias-finais da Taça da Liga inglesa.