Bernardo Silva: «Não sou amigo de Jorge Jesus»

Bernardo Silva foi formado no Benfica mas não nunca chegou a impor-se na equipa principal dos encarnados. O jogador do Manchester City conta que Jorge Jesus - ex-treinador do clube da Luz - não lhe reconhecia valor."Ele não me considerava suficientemente bom para jogar no Benfica, mas não há problema. Tive de encontrar outra forma de seguir em frente. Não tenho nenhum problema com ele mas não somos amigos. Quando saí quis provar-lhes que eles estavam enganados. Isso acabou por motivar-me ainda mais", recordou o jogador, que deixou a Luz para rumar ao Mónaco."Penso que pelo que fiz no Monaco, no Manchester City e na Seleção Nacional as pessoas reconhecem-me valor em Portugal. Um dia gostaria de voltar ao Benfica, há um vazio por preencher. Eu era um miúdo com o sonho de jogar pelo seu clube e foi duro não ter conseguido concretizá-lo. Mas eu tive de tomar decisões e não me arrependo de nada", sublinhou.