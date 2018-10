Bernardo Silva não vê United de Mourinho nos candidatos ao título

Bernardo Silva crê que há cinco candidatos ao título em Inglaterra e deixou o Manchester United de José Mourinho fora da lista. Para o jogador do City, os mais fortes são precisamente os que ocupam os cinco primeiros lugares da tabela. Recorde-se que os red devils estão no oitavo posto, a nove pontos do líder."Acho que tanto o Chelsea como o Liverpool são candidatos, são muito fortes. O Arsenal também. E até o Tottenham é candidato, apesar de ter perdido", frisou o português, em declarações reproduzidas na Sky Sports.O médio admite que este ano não será tão fácil ganhar o campeonato, mas promete dar luta: "Creio que vai ser mais difícil, porque na época passada ninguém esperava que ganhássemos tantos jogos e que chegássemos àquela pontuação. Por isso agora as equipas sabem melhor o que têm de fazer para nos ganharem. Mas vamos trabalhar em cada jogo para conquistar os três pontos e no final celebrar mais uma Premier League".Seja como for, Bernardo deixou claro que ainda vai acontecer muita coisa até maio: "Estamos no início da época e tudo pode acontecer. Temos de continuar fortes e com a ambição de ganhar todos os jogos sem nunca relaxar".