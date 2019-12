Bernardo Silva: «Ninguém esperava que estivéssemos tão longe do Liverpool»

Bernardo Silva foi titular na equipa do Manchester City que esta sexta-feira perdeu por 3-2 na visita ao Wolverhampton em duelo que encerrou a tradicional jornada do 'Boxing Day' da Premier League.

No final do encontro o avançado português considerou que a derrota deixa os citizens em situação muito delicada na luta pela renovação do título inglês, tendo em conta que a diferença para o Liverpool, primeiro classificado, é agora de 14 pontos.



"É uma situação muito má para nós e uma primeira metade de época frustrante. Ninguém esperava que estivéssemos tão longe do Liverpool nesta altura e agora temos de continuar. Sabemos que conquistar o título é muito complicado, não quero dizer impossível mas é muito difícil", assumiu Bernardo Silva.



Questionado sobre a controvérsia gerada pelas decisões do VAR, o jogador português admitiu que as imagens dos lances possam ser transmitidas nos ecrãs dos estádios para "jogadoree, árbitros e adeptos verem, como acontece no râguebi ou na NBA", mas compreende que a ferramenta "ainda está no início e precisa de melhorias".



"O objetivo do VAR é ajudar os árbitros e quero acreditar que está a ajudar", disse o jogador luso de 25 anos.