Bernardo Silva sobre Bruno Fernandes: «Espero que possamos jantar umas quantas vezes»

Bernardo Silva, do Manchester City, comentou esta quarta-feira a transferência de Bruno Fernandes para o Manchester United e mostrou-se feliz por ver o companheiro de seleção dar "um grande passo" na carreira, mesmo que seja para jogar no rival dos citizens.





"Fico muito contente por ele porque é um grande passo para a sua carreira. É um passo que o Bruno merecia. Vai jogar num dos melhores clubes do mundo, vamos ser rivais mas desejo-lhe o melhor. Contra nós não, obviamente, mas desejo-lhe o melhor e espero que corra tudo bem. Fico contente que agora esteja em Manchester e que possamos ir jantar umas quantas vezes", disse o internacional luso em declarações à Sport TV, após ter sido titular no jogo que deu ao City o apuramento para a final da Taça da Liga inglesa ao eliminar, precisamente, o Manchester United.

Confrontado com as eventuais dificuldades de adaptação de Bruno Fernandes à realidade do futebol inglês, Bernardo Silva acredita que o agora ex-capitão do Sporting não vai sentir grandes problemas pela qualidade que apresenta e lembrou que ainda podem defrontar-se esta temporada.



"Claro que a adaptação depende sempre de jogador para jogador. Mudar de clube e de país é sempre difícil. O Bruno já jogou em Itália, voltou para Portugal e agora vai jogar em Inglaterra. Não vai ser a primeira experiência fora e de certa forma já esta habituado. Acho que um jogador com a qualidade do Bruno vai-se adaptar bem e vai tudo correr bem. Fico contente que ele venha, ainda temos um jogo contra o United em casa deles e possivelmente ainda vou jogar contra ele este ano", explicou Bernardo Silva.



Presença na final da Taça da Liga



"Foi um jogo estranho. Dentro de campo fiquei com impressão que falhámos muitas oportunidades. O que podia ter sido mais fácil tornou-se difícl mas estamos muito contentes por conseguir mais uma final".



Balanço à época do Manchester City



"A aposta era tentar fazer o mesmo do ano passado, jogar todas as provas a fundo e a 100%. Infelizmente a Premier Legue não correu tão bem, perdemos muitos pontos onde não podíamos perder e estamos desapontados com essa campanha. Se há forma de compensar essa falha é tentar fazê-lo nas taças e na Champions"



Prestação individual



"A nível pessoal não tem sido uma época tão forte como a anterior. Toda a equipa, na 1.ª metade da época, não tem conseguido estar ao melhor nível e todos se ressentem, a culpa é de todos. Queremos fazer uma 2.ª grande metade para compensar".