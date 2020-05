Bernardo Silva sobre Bruno Fernandes: «Tem de comer muita sopinha para chegar aos títulos...»

Bernardo Silva foi um dos convidados do programa '5 Para a Meia-Noite' desta quinta-feira e, numa descontraída entrevista, falou da nova namorada, na quarentena, do Benfica, entre outros temas.





O jogador do Manchester City contou que passou grande parte da quarentena em Portugal. "Fui para Tróia com uns amigos e foi muito divertido. Corríamos, jogávamos ténis... Agora estou aqui em Manchester há uns 10 dias e já estou farto disto", contou, bem-humorado.Bernardo está na mesma cidade que Bruno Fernandes, jogador do Manchester United, de quem é amigo. "Ainda há uns três dias falei com ele..."O ex-Sporting disse em jeito de brincadeira neste mesmo programa que o médio dos citizens fugia dele em campo e Bernardo aproveitou agora para responder. "Ele está a ganhar por 1-0 nos jogos entre nós aqui, mas ainda tem de comer muita sopinha para chegar aos títulos", atirou, para gáudio de quem estava no estúdio.O jogador foi também confrontado, pela enésima vez, com a hipótese de voltar ao Benfica. "Todas as entrevistas perguntam-me quando volto ao Benfica. Já pensei deixar de responder", sublinhou. Mas deixou uma garantia: "Com todo o respeito, em Portugal no Sporting e no FC Porto não jogo."Bernardo Silva adiantou ainda que não telefonou a Jorge Jesus quando o técnico português ganhou a Taça dos Libertadores... "Não tenho o número dele", atirou.Sobre a namorada, uma relação recente, o jogador explicou que ainda tem paciência para tirar fotografias (Inês é instagramer...), mas "se calhar daqui a algumas semanas talvez não".E no que toca a doces, 'maltesers' ou 'conguitos'? Uma pergunta que surge numa clara alusão à brincadeira que o português fez com Mendy e que lhe valeu uma multa, uma suspensão, sob a acusação de racismo. "Isso é melhor não responder", começou por dizer, acabando por escolher depois os 'maltesers'.