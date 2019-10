Besiktas quer devolver Karius ao Liverpool já no mercado de inverno

O Besiktas, equipa de Pedro Rebocho, quer terminar a ligação com o guarda-redes Loris Karius, que encontra-se emprestado pelo Liverpool ao emblema turco até 2020, já neste mercado de inverno.





De acordo com a imprensa britânica, o clube turco está dececionado com o mau desempenho do guardião alemão, tendo já começado à procura de um outro guarda-redes para ocupar a posição. Segundo a mesma publicação, o guarda-redes do Fulham, Fabri, é o grande alvo do emblema turco para a baliza.Relembre-se que a chegada de Alisson Becker da AS Roma na última temporada, por 66 milhões de euros, deitou por terra a oportunidade do guardião alemão singrar na baliza dos reds, tendo sido posteriormente cedido ao Besiktas, com um empréstimo de duração de dois anos... que não deverá chegar ao fim.