Bielsa rejeitou assumir a equipa principal do Everton e pediu para orientar... os sub-21

Marcelo Bielsa viajou para Inglaterra e parecia encaminhado a render Frank Lampard à frente do Everton mas rejeitou assumir a equipa da Premier League no imediato. Segundo o 'The Athletic', o treinador argentino sugeriu algo inusitado: assumir agora a equipa sub-21 dos toffees e no verão passar para a primeira formação do clube de Liverpool.A sugestão não foi acatada pelo Everton, que neste momento ocupa um perigoso 19º lugar da classificação, com apenas 15 pontos em 20 jornadas. O mesmo é dizer que está a dois pontos de sair da linha de água.Desta feita, os toffees deverão avançar para a contratação no imediato de Sean Dyche. O técnico, de 51 anos, está sem clube desde 2022, altura em que acabou a aventura de 10 temporadas no Burnley. Tentará salvar o Everton da primeira descida da história na Premier League.