Birmingham City quer reduzir salários para metade

O Birmingham City é o primeiro clube do Championship, a segunda liga inglesa, a pedir aos seus jogadores para cortarem nos salários, de forma a garantir o futuro próximo do clube.

Foi pedido aos atletas que ganham mais de 6500 euros por semana para reduzirem esse valor para metade nos próximos dois meses, revela o The Telegraph. Ou seja, a direção do clube pediu que os jogadores cedam 50% do salário até junho, com a garantia que esse valor será restituído em quatro prestações quando a época recomeçar.

O Championship está parado devido à pandemia de covid-19, sendo que não é expectável que seja retomado antes de dia 1 de junho.