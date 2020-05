Boris Johnson dá luz verde ao regresso da Premier League

Boris Johnson deu luz verde para o regresso da Premier League no próximo mês de junho. O governo britânico redigiu um documento com medidas de desconfinamento progressivo em Inglaterra e o regresso do futebol – um dos desejos de Boris Johnson – pode mesmo tornar-se realidade com jogos à porta fechada. O retorno da competição poderá acontecer a partir do dia 12 de junho, contudo, ainda não é um dado adquirido, uma vez que os 20 clubes do campeonato inglês ainda não chegaram a um entendimento.





Os dirigentes dos clubes voltam a reunir-se na tarde desta segunda-feira para discutirem os moldes do ‘Project Restart’ – nome concedido ao plano traçado para o regresso da competição -, sendo que um dos grandes entraves são os locais onde se irão realizar os jogos que faltam disputar. As equipas que estão fixadas nos lugares inferiores da tabela estão contra a realização de jogos num grupo restrito de estádios, sob pena de ficarem sem o fator casa, mesmo que os encontros decorram sem adeptos nas bancadas. Ainda assim, o regresso aos treinos e as medidas de segurança necessárias para as partidas decorrerem são outros temas que os clubes da Premier League têm que alinhavar.Até ao próximo dia 25, data estipulada pela UEFA, tem que existir uma decisão definitiva quanto ao regresso da Premier League. Porém, a imprensa inglesa refere que as competições em Inglaterra serão à porta fechada até que exista uma vacina contra a covid-19.