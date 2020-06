Brendan Rodgers usa Michael Jordan a pensar na Liga dos Campeões

Com o regresso da Premier League, o Leicester volta a olhar para o lugar que ocupa na tabela com o objetivo de disputar a Liga dos Campeões na próxima temporada e o treinador Brendan Rodgers revelou ter usado Michael Jordan para motivar os seus jogadores.





"Não sei o que estás a ver, mas se tiveres oportunidade, começa a ver 'The Last Dance' [documentário sobre a temporada do último título dos Chicago Bulls]. Se queres saber o que é ser um jogador de elite e o que é estar ao mais alto nível em termos de preparação, foco e evolução constante; ser o melhor e ganhar, é o que deverias estar a ver", contou Brendan Rodgers, em entrevista ao Daily Mail, explicando que começou a ver o documentário quando recuperava do coronavírus "Jordan foi abençoado com talento, mas maximizou-o totalmente. Toda a sua mentalidade andou à volta de ser o melhor e estar na elite. Cada jogador devia tentar isso", apontou.Recorde-se que quando a Premier League foi suspensa o Leicester ocupava a 3.ª posição da tabela, com 53 pontos somados, menos 4 do que o Manchester City e mais 5 do que o Chelsea. Na liderança, o Liverpool soma 82 pontos.O regresso da Premier League está agendado para 17 de junho.