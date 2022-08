Brighton nega transferência de Cucurella depois do lateral ser dado como fechado no Chelsea

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Marc Cucurella é um dos jogadores mais badalados dos últimos dias depois de tanto Chelsea como Manchester City terem mostrado interessado em contratar o jogador formado no Barcelona. A Sky Sports adiantou mesmo que o lateral espanhol já estava fechado nos blues, por 63 milhões de euros, mas o (ainda) clube de Cucurella negou esse facto."Ao contrário de notícias imprecisas esta noite de vários meios de comunicação, nenhum acordo foi alcançado com nenhum clube para a venda de Marc Cucurella", pode ler-se num curto comunicado.Cucurella transferiu-se do Getafe para a formação da Premier League na última temporada. Em 2021/22 cumpriu 38 jogos oficiais.