Bronca no Arsenal-Brentford: membro do Conselho de Arbitragem diz que o VAR esqueceu linhas de fora de jogo

O Arsenal-Brentford ficou marcou pela polémica no Emirates. Os gunners tiveram dificuldades em abrir o marcador mas fizeram-no à passagem do minuto 66, por Trossard. Aos 74', Ivan Toney empatou a partida e selou o resultado final (1-1), apesar das críticas de Mikel Arteta, técnico dos gunners.Mas não foi apenas o treinador do líder da Premier League a apontar o dedo ao trabalho do árbitro Peter Bankes. Chris Foy, comentador do 'Daily Mail' e representante do Conselho de Arbitragem assumiu o erro humano que foi percetível na transmissão televisiva."O VAR estava a ver se havia um fora-de-jogo e se o Ethan Pinnock bloqueou o Gabriel. Ele olhou para a possível falta e decidiu que não havia e, portanto, o árbitro Peter Bankes não cometeu um erro claro e óbvio. No entanto, na construção jogada do golo, Christian Norgaard - que assiste Toney para o cabeceamente - está em posição de fora-de-jogo. Contudo, a verdade é que o VAR não investigou as linhas. Simplesmente, as linhas não foram traçadas. Teriam de o ser e o golo seria anulado por fora-de-jogo", explicou Foy.Desta feita, os gunners ficaram a seis pontos e não a oito do rival e segundo classificado Manchester City. Há jogo grande entre as duas equipas na quarta-feira, no Emirates.