Bruno Fernandes: «A união e o espírito de equipa fazem a diferença»

Bruno Fernandes foi decisivo na vitória do Manchester United (0-1) no terreno do Southampton. O médio português fez o único golo da partida, a passe de Diogo Dalot, e nas redes sociais exaltou o sentimento coletivo na segunda vitória seguida dos red devils."A união e o espírito de equipa fazem a diferença hoje. Unidos", vincou o internacional luso.