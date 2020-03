Bruno Fernandes: «Aqui tenho de pensar duas vezes mais rápido»

Bruno Fernandes está na Premier League há menos de dois meses, mas este curto período de tempo já lhe serviu para confirmar uma das características pela qual o campeonato inglês é bastante conhecido: a alta intensidade com que todas as partidas se disputam. O médio do Manchester United admitiu até que a mudança para Inglaterra o obrigou a pensar duas vezes mais rápido para continuar a destacar-se.





"O futebol inglês é diferente de todos os outros. Em Portugal, se o Sporting jogar contra uma equipa mais pequena, a maior parte delas fecha-se lá atrás. Aqui, as equipas vêm a Old Trafford e é indiferente: querem pressionar, atacar e correr riscos. A intensidade do jogo é muito alta. Eu achava que já pensava rápido em Portugal, aqui tenho de pensar duas vezes mais rápido", explicou o médio, em entrevista ao Canal 11.De resto, o ex-Sporting assume também ter sentido uma grande diferença no ambiente dos jogos e mostrou-se fascinado ao falar de Old Trafford, a sua nova casa. "Em Inglaterra vive-se o futebol no estado puro. Existem assobios, aplausos e canções. Entramos no estádio para aquecer e está vazio, saímos do aquecimento está meio cheio e quando voltamos para jogar está repleto. O túnel abafa o barulho e assim que saímos do túnel ouve-se um ruído, algo de arrepiante. O Teatro dos Sonhos é qualquer coisa de incrível", garantiu.