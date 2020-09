Bruno Fernandes: «Brighton acertou cinco vezes no poste? O objetivo é marcar, não é acertar na barra»

Bruno Fernandes foi o herói da vitória do Manchester United arrancada a ferros sobre o Brighton (3-2). O português marcou o penálti que deu o triunfo num jogo muito complicado para os red devils.





"Foi um jogo difícil, o Brighton tem uma grande equipa. Sabem jogar, têm qualidade e são agressivos. Na primeira parte deixámos demasiado espaço para eles jogarem. Não fomos agressivos e demos dois golos. No segundo tínhamos de fazer muito melhor. Cometemos erros mas as grandes equipas têm de acreditar até ao fim. Criámos a oportunidade, foi um penálti, mas marcámos e não sabemos se a bola não teria entrado logo na baliza se não fosse pela mão. Temos de olhar em frente e fazer muito melhor no próximo jogo", começou por explicar, no final do encontro.O Brighton atirou cinco bolas aos postes, mas Bruno Fernandes diz que o que importa é marcar."Como disse, o Brigthon jogou muito bem e não fomos agressivos como queríamos. Temos de recuperar mais bolas, pressionar melhor e perder menos bolas. É verdade que eles tiveram muitas oportunidades, talvez eles merecessem mais, não sei. O ponto é marcar os golos e não acertar na trave. Acontece-nos às vezes também. Vimos no jogo com o Sevilha e o Copenhaga. Chutámos 40 vezes à baliza e marcámos dois golos de penálti. Temos de ter sorte às vezes, com defesas bons e um bom guarda-redes. Temos de melhorar nos golos que concedemos", apela o médio, que considera o penálti final justo."Foi penálti, o árbitro não viu, e foi depois apitada a mão. Também sabemos que, se for perto do final, o árbitro tem de esperar pelo VAR antes de acabar o jogo. Ele esperou e foi claramente mão na bola", concluiu.