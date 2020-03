Bruno Fernandes e a condução em Inglaterra: «Nós não somos muito amigáveis mas aqui são piores»

Apesar de estar a ser um enorme sucesso em campo, Bruno Fernandes ainda está a ambientar-se a Inglaterra. Nomeadamente à condução, que no Reino Unido é feita ao contrário de Portugal e que obriga o médio do Manchester United a pensar sempre duas vezes.

"Ainda faço alguma confusão nos cruzamentos, tenho de olhar para as setas no chão para não me enganar. Aqui não são muito amigáveis, não deixam passar as pessoas. Não é que em Portugal sejamos muito amigáveis, mas aqui são piores", disse o internacional português em entrevista ao Canal 11.





Diferente é também o clima. "O sol faz sempre falta para apanhar um pouco de vitamina D. Aqui só à base de suplementos. O nosso país é dos melhores e só damos conta quando saímos de lá", assumiu.