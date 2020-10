Bruno Fernandes e a mudança de técnica na hora de marcar penálti: «Hoje não resultou...»

Autor de um jogo repleto de incidências, com um golo anulado e outro validado, um penálti falhado e ainda uma assistência, Bruno Fernandes enalteceu a atuação do Manchester United diante do Newcastle, numa partida na qual os red devils venceram por 4-1. O médio português abordou ainda a mudança de técnica que o levou a falhar o penálti.





Bruno Fernandes decisivo no Man. United: falhou penálti e redimiu-se com golo da reviravolta

"Jogámos muito bem hoje. O jogo foi fantástico da nossa parte. O Newcastle tem uma equipa muito boa, jogaram bem e têm bons jogadores, mas creio que merecemos a vitória", declarou o médio português, em declarações à BBC.Bruno Fernandes destacou ainda a atuação de Harry Maguire, um jogador que nos últimos tempos tem sido alvo de várias críticas. "O H é um grande homem. Joga pela seleção e pelo Manchester United. É difícil para todos os jogadores estarem debaixo de fogo, mas ele fez o que pôde em campo. Marcou hoje. Nós podemos motiva-lo e ele pode motivar-nos".A finalizar, o ex-Sporting justificou a tal mudança de 'tática' que conduziu a um inesperado penálti falhado. "Já tinha mudado antes e hoje não resultou... Tenho de fazer o que é melhor para o jogo e hoje não foi a melhor escolha. Mas não importa. Falhei o penálti e agora tenho de melhorar para os próximos jogos", frisou o médio, já de olho no que aí vem, com duelos diante de Paris SG, Chelsea, RB Leipzig e Arsenal.