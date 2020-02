Bruno Fernandes e a primeira vitória pelo Manchester United: «Estou mesmo muito feliz»

Bruno Fernandes ajudou esta segunda-feira o Manchester United a vencer o Chelsea por 2-0 e fez a assistência para o segundo golo do conjunto orientado por Solskjaer, além de ter atirado uma bola ao poste da baliza dos blues num livre direto.





No final da partida realizada em Stamford Bridge o internacional português não escondeu a satisfação pela conquista da primeira vitória ao segundo jogo com a camisola dos red devils e destacou a boa exibição da equipa."Sinto-me muito bem, estou mesmo muito feliz. Foi um jogo difícil contra o Chelsea, que é uma grande equipa. Precisávamos de vencer para seguir em frente e temos de continuar a ganhar jogos. Penso que ainda podemos fazer muito melhor com a bola, mas foi um bom jogo contra uma boa equipa. Fizemos o nosso jogo e ganhámos", disse Bruno Fernandes na flash interview aos microfones da Sky.

Confrontado com as primeiras semanas no novo clube e na Premier League, o jogador de 25 anos que deixou o Sporting no mercado de inverno assumiu que poder jogar pelo Manchester United "é um sonho tornado realidade".

"Sinto-me bem, obviamente. Jogo naquele que é, na minha opinião, o maior clube em Inglaterra. Estou mesmo feliz e é um sonho tornado realizade", considerou o médio português.