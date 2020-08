Bruno Fernandes e a troca de palavras com Lindelöf: «Vai acontecer mais vezes no futebol»

Bruno Fernandes explicou, após a derrota (2-1) diante do Sevilha, na meia-final da Liga Europa, o episódio com Victor Lindelöf, onde os dois jogadores tiveram uma troca acesa de palavras após Luuk de Jong fazer o segundo golo dos espanhóis na partida, que viria a ser determinante na eliminatória.





"É normal quando cedemos [os erros cometidos]. Não é sobre mim ou sobre o Victor. O que aconteceu entre mim e o Victor é normal. Vai acontecer mais vezes no futebol. Precisamos de ver os erros que cometemos durante o jogo e retificá-los de forma a que todos possam evoluir", apontou o médio português, em declarações à BBC Sport."Foi mais do que um início positivo. Jogamos muito bem e criámos várias oportunidades de golo, mas nem sempre isso é suficiente no futebol. Falhámos muito à frente da baliza.""Não estamos satisfeitos porque queríamos passar à final. Agora é tempo de descansar e refrescar as nossas pernas. O guarda-redes deles [Bono] esteve muito bem na partida, mas com a qualidade que nós temos na equipa deveríamos ter marcado", concluiu.