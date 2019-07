Bruno Fernandes é apontado ao Manchester United e Solskjaer diz estar "tranquilo"

O futuro de Bruno Fernandes continua em aberto, apesar do capitão do Sporting já ter regressado das férias e apresentado ao trabalho às ordens de Marcel keizer. No entanto, a sua saída pode estar iminente e, entre as possibilidades em carteira, o Manchester United é o clube que está, de momento, em melhor posição. Esta sexta-feira, o treinador dos red devils, Ole Gunnar Solskjaer, abordou a pré-temporada do clube britânico, afirmando que espera ainda por reforços mas está tranquilo sobre o tema.





"Estamos sempre à procura de melhorar o plantel e, durante todo o tempo, estive em contacto com Joel [Glazer] e Ed [Woodward] assim como com todas as pessoas do recrutamento e análise. Estamos bastante calmos", afirmou Solskjaer à MUTV."Temos estado no mercado e ainda estamos a trabalhar num ou dois casos. Provavelmente haverá mais negócios, mas tenho que dizer que até agora tem sido muito bom. Tenho apoio e as pessoas que quería", referiu o treinador que assumiu o comando do Manchester United em dezembro do ano passado, após a demissão de José Mourinho.