Bruno Fernandes e Nuno Espírito Santo entre os melhores da Premier League após a retoma

Bruno Fernandes e Nuno Espírito Santo estão entre os nomeados para os prémios, respetivamente, de Melhor Jogador e Melhor Treinador da Premier League em junho.





Ao seu lado nas nomeações, o internacional português do Manchester United tem a companhia de cinco outros craques: Martial (também do Manchester United), Danny Ings (Southampton), Saint-Maximin (Newcastle), assim como Conor Coady e Raul Jimenez, ambos do Wolverhampton.Quanto aos treinadores, Nuno Espírito Santo conta com a 'concorrência' de Steve Bruce, Frank Lampard e Ole Gunnar Solskjaer.