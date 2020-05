Bruno Fernandes e Pogba treinaram juntos e os fãs do United já estão "arrepiados"

O Manchester United publicou um vídeo onde mostra Bruno Fernandes e Paul Pogba a treinarem juntos os remates à baliza. O francês está totalmente recuperado da lesão que o tem afastado dos relvados e tem sido apontado a uma dupla com o português no meio-campo dos red devils no regresso da Premier League.





As imagens dos dois jogadores juntos deixaram os fãs do Manchester United de água na boca. No Twitter, muitos foram os adeptos do emblema inglês a manifestarem a sua expectativa para a dupla. "Mal posso esperar para os ver juntos no onze do United", escreveu um fã. "Estou arrepiado", sublinhou outro.Também o técnico Solskjaer já manifestou a possibilidade de os dois formarem o meio-campo da equipa. "Os bons jogadores podem sempre jogar juntos", afirmou.O Manchester United voltou aos treinos coletivos na semana passada. A Premier League ainda não tem data oficial para o regresso, mas a competição pode ser retomada em junho. O próximo jogo dos red devils é frente ao Tottenham, de José Mourinho, o encontro que pode marcar a estreia da tão ansiada dupla Bruno Fernandes-Pogba.