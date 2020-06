Bruno Fernandes é red devil desde pequenino

Bruno Fernandes chegou ao Manchester United apenas em fevereiro, mas o médio destaca a aventura nos red devils como o auge da sua carreira. Numa entrevista ao canal de Instagram do jogador macedónio Mario Djurovski, Bruno revelou que sonhava atuar em Old Trafford desde criança. “Quando recebi a chamada a dizer que ia para o United, liguei à minha família e chorei de alegria. O primeiro grande clube interessado em mim foi o Tottenham mas, quando surge a oportunidade do United, só tens de assinar. Eu cresci a ver o United do Sir Alex Ferguson, com o Cristiano e outros jogadores incríveis. O meu irmão era adepto do Barça, porque adora o Messi, e estávamos sempre com discussões sobre Messi e Cristiano”, recordou o português, que perspetivou uma futura dupla com Paul Pogba no United: “Acho que o Paul é um dos melhores jogadores do Mundo e do United. Queremos sempre atuar com os melhores!”

Além disso, o médio, de 25 anos, abordou as saudades de Alvalade. “Foi uma honra alinhar em Portugal pelo Sporting e permitiu-me dar o salto a nível qualitativo. Lembro-me de irmos fazer um particular de pré-época à Suíça e um adepto dizer: ‘Bruno, pagámos 8 milhões por ti. Queremos que rendas, senão volta para Itália’. Isso ficou na minha memória, porque não é normal em Portugal pagarem tanto por um jogador português. Percebi que tinha de jogar bem. Nesse particular, joguei bem e no final ouvi: ‘Se calhar não saiu tão caro...’”, disse.

Futuro da Seleção

Na extensa entrevista, Bruno, que aprendeu a sua técnica de penáltis graças a um adjunto na Sampdoria, destacou que Ronaldo é “o jogador mais completo que existe” e perspetivou a Seleção Nacional no pós-CR7: “Não será o mesmo sem ele, mas temos uma equipa jovem que pode fazer grandes coisas!”