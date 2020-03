Bruno Fernandes eleito jogador do mês de fevereiro na Premier League

O médio Bruno Fernandes, do Manchester United, foi eleito o jogador do mês de fevereiro pela Premier League depois de ter conquistado o prémio nas votações levadas a cabo pelo Sindicato de Jogadores e pelo próprio emblema de Old Trafford.





Após deixar o Sporting o internacional português estreou-se pelos red devils a 1 de fevereiro e logo como titular no nulo frente ao Wolverhampton de Nuno Espírito Santo, tendo cumprido mais dois jogos no período relativo à votação e a jogar de início: fez uma assistência na vitória frente ao Chelsea e voltou a assistir no triunfo sobre o Watford, jogo no qual se estreou a marcar com a camisola do United.

"Desde criança, era um sonho jogar pelo Manchester United e estar em Old Trafford é o maior sonho da minha carreira", disse o jogador de 25 anos em declarações ao site da Premier League após receber o prémio.



"Quando chegas a um novo clube queres sempre marcar e o primeiro golo é especial. Não importa como o é marcado, mas importante é o valor do golo. Estou feliz com o meu começo, mas a partir de agora preciso de dar mais para melhorar", acrescentou Bruno Fernandes, sucessor de Sergio Aguero (Manchester City), que venceu o prémio relativo a janeiro.



Bruno Fernandes superou a concorrência de Marcos Alonso (Chelsea), Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal), Dominic Calvert-Lewin (Everton), Matt Doherty (Wolverhampton)e Nick Pope (Burnley) .