Bruno Fernandes volta a ser eleito melhor jogador do mês da Premier League, em novembro, e soma já três distinções em 2020, tornando-se no primeiro futebolista a fazê-lo desde 2017.





Mourinho recebe prémio de treinador do mês Mourinho recebe prémio de treinador do mês

A carregar o vídeo ...

O internacional português do Manchester United marcou quatro golos em quatro partidas, tendo sido fundamental nas vitórias sobre o Arsenal, West Bromwich Albion e o Southampton.Este é o treceiro prémio este ano (2020) para Bruno Fernandes, Harry Kane em 2017 tinha sido o último a conseguir."É difícil ter um destes, estou muito orgulhoso de conseguir o terceiro", afirmou Bruno Fernandes, sublinhado, no entanto, que o objetivo é outro: "Ficarei feliz quando ganhar a Premier League. O objetivo de vir para a Inglaterra, para um clube tão grande, era ganhar a Premier League e acho que temos possibilidades."Também no que diz respeito ao prémio de melhor treinador foi para um português: José Mourinho, à frente do Tottenham.