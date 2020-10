Bruno Fernandes 'explodiu' na goleada do Tottenham: «É suposto sermos o Manchester United!»

A goleada imposta pelo Tottenham ao Manchester United (1-6) ainda faz correr muita tinta em Inglaterra e o 'Mirror' deste domingo dá conta de um desabafo menos amistoso de Bruno Fernandes.





Segundo a publicação, ao intervalo, e com os red devils já em desvantagem no marcador (1-4) e menos um jogador, estalou a discussão no túnel de acesso aos balneários. "É suposto sermos o Manchester United", terá dito o internacional português."Era impossível não ouvir, estava claramente furioso. 'Atirou-se' aos companheiros de equipa, acusando-os de não defenderem com orgulho o nome do Manchester United e continuou a gritar: 'É suposto sermos o United. Isto não devia estar a acontecer'. Claro que também se estava a dirigir ao treinador porque falava em táticas erradas", afirma ao jornal inglês uma testemunha, assumindo que Bruno Fernandes não foi o único jogador a levantar a voz.